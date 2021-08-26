Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде Фото: Алексей ФОКИН

Пьяный туляк избил полицейского и теперь отправится на скамью подсудимых. Это случилось вечером 12 августа.

Как было установлено в ходе предварительного следствия, в указанное время 32-летний туляк, будучи пьян, находился во дворе многоквартирного дома по улице Марата в Туле в ответ на законные требования сотрудника полиции перестать шуметь схватил его за шею и ударил несколько раз по голове и по животу.

Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело рассмотрит Пролетарский районный суд.