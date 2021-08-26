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Общество26 августа 2021 10:34

В центре Тулы 28 августа снова ограничивается движение транспорта

Это связано с проведением забега
Елена Иргиз
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Запрещена остановка, стоянка и проезд любого транспорта

Запрещена остановка, стоянка и проезд любого транспорта

Фото: Алексей ФОКИН

В центре Тулы снова ограничивается движение транспорта. Запрещена остановка, стоянка и проезд любого транспорта 28 августа в связи с проведением забега «Ночная Тула».

Так, с 00:00 до 23:00 запрещается остановка и стоянка всех видов транспорта по ул. Менделеевской, на Крестовоздвиженской площади, в Садовом переулке на участке от ул. Дзержинского до ул. Менделеевской, по ул. Дзержинского на участке от ул. Никитской до Садового переулка, по ул. Никитской на участке от Казанской Набережной до ул. Дзержинского, по ул. Союзной, на парковочном пространстве, расположенном на ул. Союзной, по ул. Благовещенской, в Союзном переулке, в Черниковском переулке, на парковочном пространстве, расположенном вдоль площади Ленина от ул. Советской до ул. Менделеевской.

А с 08:00 до 23:00 запрещается проезд всех видов транспорта по ул. Менделеевской, на Крестовоздвиженской площади, в Садовом переулке на участке от ул. Дзержинского до ул. Менделеевской, по ул. Дзержинского на участке от ул. Никитской до Садового переулка, по ул. Никитской на участке от Казанской Набережной до ул. Дзержинского, по ул. Союзной, на парковочном пространстве, расположенном на ул. Союзной, по ул. Благовещенской, в Союзном переулке, в Черниковском переулке, на парковочном пространстве, расположенном вдоль площади Ленина от ул. Советской до ул. Менделеевской.