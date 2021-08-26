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Общество26 августа 2021 10:25

В Алексине заблокировали сайт со способами обналичивания материнского капитала

В настоящее время такая информация признана запрещенной
Елена Иргиз
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Прокуратура обратилась в суд который поддержал исковое заявление ведомства

Прокуратура обратилась в суд который поддержал исковое заявление ведомства

Фото: Алексей ФОКИН

В Алексине межрайонная прокуратура обнаружила сайт, на котором рассказывалось, как обналичить материнский капитал.

За незаконное распоряжение средствами материнского капитала предусмотрена уголовная ответственность по статье "Мошенничество при получении выплат". Такие сведения являются запрещенными к распространению.

Прокуратура обратилась в суд который поддержал исковое заявление ведомства. В настоящее время такая информация признана запрещенной, сайт заблокирован.