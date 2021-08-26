В Алексине заблокировали сайт со способами обналичивания материнского капитала

Прокуратура обратилась в суд который поддержал исковое заявление ведомства Фото: Алексей ФОКИН

В Алексине межрайонная прокуратура обнаружила сайт, на котором рассказывалось, как обналичить материнский капитал.

За незаконное распоряжение средствами материнского капитала предусмотрена уголовная ответственность по статье "Мошенничество при получении выплат". Такие сведения являются запрещенными к распространению.

Прокуратура обратилась в суд который поддержал исковое заявление ведомства. В настоящее время такая информация признана запрещенной, сайт заблокирован.