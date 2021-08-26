В Арсеньевском районе пенсионер пытался украсть 15 мешков пшеницы

Правоохранители выясняют причины и подробности происшествия Фото: Алексей ФОКИН

В Арсеньевском районе у местного жителя попытались украсть 15 мешков пшеницы. Это случилось днем 25 августа.

Как сообщил 44-летний житель деревни Гольтяево, с принадлежащего ему склада в деревне Астапово некий неизвестный попытался украсть полтора десятка мешков с зерном, но его спугнул хозяин. Полиция вычислила злоумышленника: попытку кражи совершил 67-летний нигде не работающий местный житель. В своих действиях он признался.

Сейчас мужчина находится в местном отделении полиции. Правоохранители выясняют причины и подробности происшествия.