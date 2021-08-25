Где в Туле не будет света завтра, 26 августа: публикуем список адресов Фото: Алексей ФОКИН

Ограничения в подаче электричества коснутся следующих адресов:

с 09:00 до 16:00 - ул. Кирова, 12, 12 к. 2, 14 к. 2, 16, 14; ул. Плеханова, 132 к. 2, 134; ул. Калинина, 7; ул. Фрунзе, 12; ул. Революции, 20, 22; ул. Бр. Жабровых, 7;

с 09:00 до 17:00 - ул. Менделеевская, 2, 4, 6, 9, 9-б, 9-в, 9-г; ул. Дзержинского, 4; пер. Садовый, 9, 9-а, 9-г, 11; Мясново: 25-й пр-зд, 10 ,12, 14; 10-й пр-зд, 80-102 (четн.), 95-115 (нечетн.); ул. Лобачевского, 62-б, 82-а; ул. Глухополянская 52-64, 56-а,б,в,г; 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 63-а, 58-58-в; ул. Лобачевского 2-26; Мясново: 7-й пр-зд, 1-б-е, 2-а-и; 3-й Полюсный пр-зд, 1-20; 18-й пр-зд, 20-26 (четн.), 13, 15; ул. Чмутова, 101-111 (нечетн.).