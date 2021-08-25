В ДТП в Заокском районе Тульской области пострадали двое детей Фото: материалы пресс-служб

24 августа в 17:50 на 143-м километре автодороги М-2 «Крым» на территории Заокского района 24-летний молодой человек, управляя автомобилем Ford Focus, перестраиваясь из полосы в полосу, совершил попутное столкновение с автомобилем Ford Explorer, за руем которого была 39-летняя автоледи.

В результате ДТП пострадали водитель Ford Focus, который был отпущен после оказания медицинской помощи, а также двое несовершеннолетних пассажиров Ford Explorer - 15-летний юноша и 9-летняя девочка. Благодаря тому, что оба они были пристегнуты, обошлось без серьезных травм.