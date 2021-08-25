Тульская область присоединится к Всероссийской акции «Ночь кино» Фото: соцсети

28 августа в открытых кинотеатрах, концертных залах, музеях и библиотеках для гостей состоятся лекции, экскурсии, мастер-классы, встречи с актерами, концерты и показы известных фильмов.

В этом году в программу включены три российские картины 2020-21 годов выпуска: «Огонь», «Конек-Горбунок» и «Пальма», а также ряд уже известных фильмов. Основные события пройдут в Объединении центров развития культуры на улице 9 Мая. Фильмы покажут в творческом пространстве «Девятка», кинотеатре «Майский» и ремесленного двора «Добродей». Кинопоказы также пройдут в муниципальных кинозалах — всего на 34 площадках.

В ремесленном дворе «Добродей» также пройдут творческие встречи - с режиссерами Александром Поздняковым и Павлом Мирзоевым, актрисой театра и кино Валентиной Ляпиной, кинокритиком Марией Безрук, заслуженным артистом России Виктором Добронравовым, а также скрипачом-виртуозом Степаном Мезенцевым.

Вход свободный.