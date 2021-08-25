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Происшествия25 августа 2021 14:58

В Тульской области в ДТП с участием легковушки и грузовика погиб человек

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия
Игорь КОПЫТОВ
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В Тульской области в ДТП с участием легковушки и грузовика погиб человек

В Тульской области в ДТП с участием легковушки и грузовика погиб человек

Фото: Алексей ФОКИН

Авария произошла на 86 километре автодороги «Золотое Кольцо» (Тула — Калуга — Михайлов - Рязань). Предположительно, 30-летний водитель взятого напрокат автомобиля «Киа» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Там легковая машина столкнулась с грузовиком «Мерседес», за рулем которого был 46-летний мужчина.

В результате ДТП погиб водитель автомобиля каршеринга.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции работают на месте происшествия.