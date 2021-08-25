В Тульской области в ДТП с участием легковушки и грузовика погиб человек Фото: Алексей ФОКИН

Авария произошла на 86 километре автодороги «Золотое Кольцо» (Тула — Калуга — Михайлов - Рязань). Предположительно, 30-летний водитель взятого напрокат автомобиля «Киа» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Там легковая машина столкнулась с грузовиком «Мерседес», за рулем которого был 46-летний мужчина.

В результате ДТП погиб водитель автомобиля каршеринга.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции работают на месте происшествия.