В Туле два рецидивиста ограбили автомата экспресс-фотографии Фото: Алексей ФОКИН

Двое безработных и ранее судимых мужчин решили разжиться деньгами, для чего решили взломать автомат, изготавливающий моментальные фото. Вооружившись необходимыми инструментами, они взломали запорное устройство и забрали кассету с наличностью почти в 15 тысяч рублей.

Работая на месте происшествия, сотрудники полиции изучали записи камер видеонаблюдения, расположенные прямо над автоматом. Это позволило получить сведения о приметах подозреваемых. Ими оказались 42-летний и 39-летний местные жители. Теперь в их отношении возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ.