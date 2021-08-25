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Происшествия25 августа 2021 14:52

В Туле два рецидивиста ограбили автомата экспресс-фотографии

Полицейские задержали подозреваемых в краже
Игорь КОПЫТОВ
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В Туле два рецидивиста ограбили автомата экспресс-фотографии

В Туле два рецидивиста ограбили автомата экспресс-фотографии

Фото: Алексей ФОКИН

Двое безработных и ранее судимых мужчин решили разжиться деньгами, для чего решили взломать автомат, изготавливающий моментальные фото. Вооружившись необходимыми инструментами, они взломали запорное устройство и забрали кассету с наличностью почти в 15 тысяч рублей.

Работая на месте происшествия, сотрудники полиции изучали записи камер видеонаблюдения, расположенные прямо над автоматом. Это позволило получить сведения о приметах подозреваемых. Ими оказались 42-летний и 39-летний местные жители. Теперь в их отношении возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ.