Выездной матч тульского «Арсенала» с «Ахматом» рассудит арбитр всероссийской категории Алексей Сухой Фото: материалы пресс-служб

34-летний рефери из Люберец в минувшем сезоне уже судил в поле один матч с участием тульских оружейников. Тогда «Локомотив» выиграл у «Арсенала» со счетом 1:0.

Помогать Алексею Сухому будут москвич Дмитрий Мосякин и Наиль Сейфетдинов из Казани. Резервный судья – петербуржец Иван Сараев. В бригаду VAR вошли краснодарец Анатолий Жабченко и Антон Кобзев из Москвы. Инспектирует матч Александр Гвардис (Калининград).

Матч «Ахмат» - «Арсенал» пройдет завтра, 26 августа, на «Ахмат Арене». Начало в 20.30.