Два десятка театральных коллективов со всей страны приедут на тульский фестиваль «Толстой» Фото: Алексей ФОКИН

Спектакли будут показаны в пространстве усадьбы Льва Толстого под открытым небом: на главной сцене, малой сцене, расположенной неподалеку от дома Толстого; сцене в Яблоневом саду и площадке на холме.

Свои постановки покажут около 20 театральных коллективов из 10 регионов. В день открытия хореографическую интерпретацию творчества Льва Толстого представит пермский театр «Балет Евгения Панфилова» в балете-сюите «TOLSTOY». Спектакль создан по произведениям писателя в «Творческой мастерской Владимира Васильева» современными хореографами.

Театральный фестиваль пройдет в строгом соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Даже для спектаклей на открытом воздухе сохраняется масочный режим и социальная дистанция.