Уголовное дело рассмотрит Советский районный суд Фото: Алексей ФОКИН

Туляк нашел потерянную банковскую карту и расплатился ей в магазине. За это мужчина пойдет под суд.

Как установило следствие, в июле 2021 года 49-летний житель Тулы был на остановке транспорта в Советском районе города, где нашел потерянную банковскую карту. Мужчина не стал ее возвращать в банк или разыскивать владельца, а пошел в магазин и купил продукты и разные вещи, расплатившись находкой. Всего туляк потратил более 10 000 рублей.

В настоящее время расследование завершено, уголовное дело рассмотрит Советский районный суд. Поход в магазин с чужой картой может стоить мужчине до 6 лет лишения свободы.