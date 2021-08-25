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Происшествия25 августа 2021 10:59

Туляк нашел потерянную банковскую карту и расплатился ей в магазине

Это может стоить мужчине до 6 лет лишения свободы
Елена Иргиз
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Уголовное дело рассмотрит Советский районный суд

Уголовное дело рассмотрит Советский районный суд

Фото: Алексей ФОКИН

Туляк нашел потерянную банковскую карту и расплатился ей в магазине. За это мужчина пойдет под суд.

Как установило следствие, в июле 2021 года 49-летний житель Тулы был на остановке транспорта в Советском районе города, где нашел потерянную банковскую карту. Мужчина не стал ее возвращать в банк или разыскивать владельца, а пошел в магазин и купил продукты и разные вещи, расплатившись находкой. Всего туляк потратил более 10 000 рублей.

В настоящее время расследование завершено, уголовное дело рассмотрит Советский районный суд. Поход в магазин с чужой картой может стоить мужчине до 6 лет лишения свободы.