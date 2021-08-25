26 августа на улице Токарева в Туле временно ограничат движение транспорта Фото: Алексей ФОКИН

На участке от улицы Комсомольской до улицы Герцена будет запрещена остановка, стоянка, а также движение всех видов транспорта с 9:00 до 16:00. В это время на улице будет проводиться опиловка деревьев.

В связи с этим будет временно изменены маршруты автобусов № 9 и № 64 в оба конца. Так, «девятка» пойдет по схеме: ул. Железнодорожная - ул. Токарева - ул. Комсомольская – Промышленный проезд – ул. Герцена – ул. Токарева– ул. Октябрьская – ул. Советская – пр-т Ленина - ул. Генерала Маргелова, а № 64 — по ул. Железнодорожная - ул. Токарева - ул. Комсомольская – Промышленный проезд – ул. Герцена – ул. Токарева– ул. Октябрьская - Демидовская плотина - ул. Пролетарская - ул. Ложевая - ул. Металлургов - ул. Гастелло - ул. Кутузова - ул. Вильямса - ул. Майская - ул. Бондаренко - ул. Вильямса.