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Общество25 августа 2021 10:43

В Тульской области платные клиники будут оказывать помощь пожилым людям бесплатно

В регионе стартовал пилотный проект
Игорь КОПЫТОВ
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В Тульской области платные клиники будут оказывать помощь пожилым людям бесплатно

В Тульской области платные клиники будут оказывать помощь пожилым людям бесплатно

Фото: Алексей ФОКИН

Платные клиники в Тульской области будут на безвозмездной основе оказывать помощь пожилым людям. Эту работу будут проводить в рамках второго этапа пилотного проекта по вовлечению частных организаций в оказание медико-социальных услуг гражданам от 65 лет.

Предполагается, что каждую неделю врачи частных клиник будут посещать на дому маломобильных граждан. В списке - 272 человека.

Пока ареал проекта затрагивает Тулу, Новомосковск, Алексин и Щекинский район.