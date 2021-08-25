В Тульской области платные клиники будут оказывать помощь пожилым людям бесплатно Фото: Алексей ФОКИН

Платные клиники в Тульской области будут на безвозмездной основе оказывать помощь пожилым людям. Эту работу будут проводить в рамках второго этапа пилотного проекта по вовлечению частных организаций в оказание медико-социальных услуг гражданам от 65 лет.

Предполагается, что каждую неделю врачи частных клиник будут посещать на дому маломобильных граждан. В списке - 272 человека.

Пока ареал проекта затрагивает Тулу, Новомосковск, Алексин и Щекинский район.