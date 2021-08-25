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Общество25 августа 2021 9:47

Тульский Центральный рынок сменил собственников

Его купили рязанцы
Игорь КОПЫТОВ
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Тульский Центральный рынок сменил собственников

Тульский Центральный рынок сменил собственников

Фото: Алексей ФОКИН

Тульский Центральный рынок перешел к новым собственникам, часть из которых имеют строительный бизнес, зарегистрированный в Рязани. Теперь участком земли площадью 38,8 тыс кв. м владеют семь человек на правах долевой собственности. Сразу несколько из них имеют отношение к строительному бизнесу в Рязани, возводящему жилье, в том числе, и в Туле.

Есть версии, что на месте Центрального рынка может развернуться строительство нового жилого комплекса.