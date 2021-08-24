Где в Туле не будет света завтра, 25 августа: публикуем список адресов Фото: Алексей ФОКИН

Ограничения в подаче электричества коснутся следующих адресов:

с 09:00 до 16:00 - ул. Дм. Ульянова, 2 (блок 3-а, 3-б, 3-в, 3-г, 3-д);

с 09:00 до 17:00 - ул. Лобачевского, 2-26, 62-б, 82-а; ул. Глухополянская 52-64, 56-а,б,в,г; 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 63-а, 58-58-в; 1-й Клинской пр-зд 1; ул. Чмутова 16, 18, 36-а; ул. В. Выселковая 2-24, 3-19, 19-а, 17-а, 11-а, 9-а, 7-а-б, 12-а; ул. М. Кулига 3-а, 2-6, 3-15, 9-а, 13-а-в; п. Косая Гора: ул. Колхозная (Латинская), 1-17; ул. Садовая, 1-31 (нечетн.), 2-54 (четн.); ул. Мира, 1-71 (нечетн.), 4-60 (четн.); ул. Металлургов, 56, 58; Рвовский пр-зд; д. Судаково: 1-й пр-зд Шмидта, 6-а, 18; д. Судаково (СНТ "Весна"); сады "Металлург-5".