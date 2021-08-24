День города в Туле переносить не будут: он пройдет 11 сентября Фото: Алексей ФОКИН

Праздник в честь 875-летия со дня основания пройдет на 7 площадках для того, чтобы максимально развести потоки людей. Программа мероприятий разделится на блоки на Пролетарской и Казанской набережным, Крестовоздвиженской площади, площади Ленина, а также перед ГКЗ. Также праздник пройдет на улице Металлистов и в квартале «Ликерка Лофт».

При этом каждое из мест будет носить свой отличительный характер по тематике. Так, на Пролетарская набережная окажется для молодежи, Казанская — для семейного отдыха с детьми. У ГКЗ, в Музейном квартале и на «Ликерке Лофт» пройдет фестиваль уличных театров «Театральный дворик». На главной городской площади соберутся спортсмены.