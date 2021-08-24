Туляки везут домой коронавирусную инфекцию из отпусков

В Тульской области прогнозируют сезонный рост заболеваемости COVID-19 Фото: Алексей ФОКИН

Последние четыре недели отмечается рост числа лиц, которые возвращаются из отпусков, будучи заболевшими коронавирусом. Число таковых на минувшей неделе составило 38% от всех заболевших, что в три раза больше, чем в начале июля. В основном, туляки везут COVID-19 из Краснодарского края.

Заносы коронавируса зарегистрированы в 4 образовательных учреждениях региона. На предприятиях зарегистрировано 10 заносов коронавируса без массового распространения. А вот в детских лагерях случаев ковида не зарегистрировано.

Вместе с тем в Куркинском и Арсеньевском районах за неделю не выявлено ни одного случая коронавируса.