В Тульской области прогнозируют сезонный рост заболеваемости COVID-19 Фото: Алексей ФОКИН

С учетом начала учебного года и возвращения людей с отпусков, осенью в Тульской области прогнозируется сезонный рост заболеваемости COVID-19 и иными респираторными заболеваниями уже в сентябре.

По последним данным, уже на прошедшей неделе зарегистрировано 4306 случаев заболевания ОРВИ, что выше эпидпорога на 26% и выше уровня предыдущей недели на 9%. Порог превышен, в основном, среди взрослого населения.

Вместе с тем, сохраняется стабильно высокий уровень заболеваемости внебольничной пневмонией - 282 случая за неделю.

В качестве дополнительно профилактики тульскому МЧС поручено сконцентрироваться на дезинфекции общественного транспорта, независимо его от форм собственности.