Ушел из жизни легендарный тульский конструктор-оружейник Вячеслав Подчуфаров

20 августа в возрасте 79 лет скончался тульский конструктор вооружений Вячеслав Подчуфаров.

Вячеслав Подчуфаров родился 29 июня 1942 года в г. Щекино Тульской области. Окончил Тульский политехнический институт по специальности «Летательные аппараты». Прошел трудовой путь от инженера до заместителя главного конструктора ФГУП «ГНПП «Сплав». Его стаж работы в отрасли оборонно-промышленного комплекса составляет 44 года - 1965 по 2009 годы.

Под его руководством проведена модернизация реактивной системы «Град» в части автоматизации боевой машины и создания снарядов с дальностью стрельбы в два раза больше штатной и более эффективными головными частями. Руководил разработкой трёх снарядов повышенной эффективности для системы «ТОС-1». Был ведущим конструктором по снарядам и двигателям реактивных систем залпового огня «Ураган» и «Смерч».

Подчуфаров — автор более 150 научных трудов, в том числе изобретений и патентов. Лауреат Ленинской премии (1988), премии Правительства РФ (2004). Награжден орденом Трудового Красного Знамени (1976) и двумя медалями.