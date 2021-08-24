Тула
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия24 августа 2021 12:03

Узловчанин приобрел фальшивые банкноты и купил на них цветы

Теперь мужчина проведет больше двух месяцев в колонии
Елена Иргиз
КомментироватьОставить комментарий(0)
Приговор в законную силу не вступил

Приговор в законную силу не вступил

Фото: Алексей ФОКИН

Узловчанин приобрел фальшивые банкноты и купил на них цветы. Теперь мужчина проведет больше двух месяцев в колонии.

Как выяснилось в ходе судебного следствия, в феврале 2021 года ранее судимый житель Узловой купил у неизвестного две поддельные купюры по 5 тысяч каждая. На одну из них он купил цветы в одном из магазинов Новомосковска, а другую оставил у себя в автомобиле, желая потом также где-то ее сбыть.

Суд приговорил мужчину к 2 месяцам и 10 дням колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.