Приговор в законную силу не вступил Фото: Алексей ФОКИН

Узловчанин приобрел фальшивые банкноты и купил на них цветы. Теперь мужчина проведет больше двух месяцев в колонии.

Как выяснилось в ходе судебного следствия, в феврале 2021 года ранее судимый житель Узловой купил у неизвестного две поддельные купюры по 5 тысяч каждая. На одну из них он купил цветы в одном из магазинов Новомосковска, а другую оставил у себя в автомобиле, желая потом также где-то ее сбыть.

Суд приговорил мужчину к 2 месяцам и 10 дням колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.