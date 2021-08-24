В Туле пройдет пройдет первая музейная ярмарка книг Фото: Алексей ФОКИН

С 28 по 31 августа, в преддверии нового учебного года школьники и их родители, смогут приобрести книги по истории, разработанные музеями Москвы и Тулы.

Детям адресованы специальные издания, раскраски на исторические темы, наборы для творчества, игры, фирменные канцелярские товары от главного музея российской истории. Музей-заповедник «Куликово поле» предложит посетителям ярмарки книги по истории Тульского края, не только научные, но и научно-популярные издания, рассказы об исторических личностях. Детскую литературу, знаменитую «Азбуку» Льва Толстого, иллюстрированные произведения писателя и книги о нем привезет на ярмарку Музей-заповедник «Ясная Поляна». Также на ней будут представлены издания о Туле и области, посвященные Засечной черте, кремлю, тульскому прянику, тульскому оружию, достопримечательностям области, развивающие игрушки из экологических материалов.

А еще до 5 сентября продолжит работу и ярмарка мастеров, где каждый сможет попробовать свои силы как в традиционных тульских занятиях, так и во множестве других мастер-классов. Все они проводятся бесплатно.