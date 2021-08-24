Инновационные дорожные знаки появились на трассе Тула - Новомосковск Фото: материалы пресс-служб

На участке трассы Тула - Новомосковск в районе деревни Большая Еловая установили дорожные знаки с подсветкой от солнечных батарей. Такая подсветка позволяет сделать их более заметными для автомобилистов и сэкономить на подводке электросетей.

Кстати, ранее на трассе Тула - Белев была установлена «шериф-балка» – устройство, имитирующее световые красно-синие сигналы патрульного автомобиля ДПС. Оно автоматически начинает работать в темное время суток при включении искусственного освещения. Опыт показал, что при наличии «шериф-балки» водители более внимательно соблюдают скоростной режим, что снижает риск аварий. Однако имитация простояла недолго и была похищена неизвестными.