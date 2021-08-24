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Происшествия24 августа 2021 10:20

В Туле осудили двоих местных жителей и одного москвича за грабеж в особо крупном размере

Трое подельников напали на индивидуального предпринимателя
Елена Иргиз
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Приговор по уголовному делу вынес местный суд

Приговор по уголовному делу вынес местный суд

Фото: Алексей ФОКИН

В Туле осудили двоих местных жителей и одного москвича за грабеж в особо крупном размере. Приговор по уголовному делу вынес местный суд.

Как было установлено в ходе судебного следствия, 19 октября 2020 года трое подельников, среди которых было двое туляков 33 и 39 лет и 51-летний житель Московской области, напали на индивидуального предпринимателя в Туле на территории ЗАО «Бакалея». Они избили мужчину и отобрали деньги - 1 миллион рублей.

Суд приговорил подсудимых на сроки от 9 до 10 лет в колонии строгого режима. Приговор может быть обжалован.