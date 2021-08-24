Дослественная проверка инициирована в Тульской области по факту гибели на пожаре дачницы Фото: Алексей ФОКИН

Напомним, вчера, 23 августа, произошло возгорание в дачном доме, расположенном в СНТ № 5 на территории Ясногорского района. После завершения тушения пожара было обнаружено тело хозяйки 46 лет.

Следствием проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертиза. Проводятся мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего.

По предварительной информации, причиной пожара могло стать короткое замыкание.