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Общество24 августа 2021 10:16

Дослественная проверка инициирована в Тульской области по факту гибели на пожаре дачницы

В Ясногорске следком начал проверку по факту гибели 46-летней женщины
Игорь КОПЫТОВ
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Дослественная проверка инициирована в Тульской области по факту гибели на пожаре дачницы

Дослественная проверка инициирована в Тульской области по факту гибели на пожаре дачницы

Фото: Алексей ФОКИН

Напомним, вчера, 23 августа, произошло возгорание в дачном доме, расположенном в СНТ № 5 на территории Ясногорского района. После завершения тушения пожара было обнаружено тело хозяйки 46 лет.

Следствием проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертиза. Проводятся мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего.

По предварительной информации, причиной пожара могло стать короткое замыкание.