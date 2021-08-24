Минприроды Тульской области инициировало проверку Упы по факту гибели карасей на Казанской набережной Фото: соцсети

Министерство охраны природных ресурсов и экологии по Тульской области проводит проверку в связи с появившимися в соцсетях сообщениями о массовой гибели рыбы в реке Упе в районе Казанской набережной. Тревожные сигналы начали поступать в начале третьей декады августа. По некоторым сообщениям, там же вода имеет явно выраженные следы мазута.

Также специалисты министерства проводят расследование по факту загрязнения реки Воронки на участке рядом с Красноармейским проспектом.