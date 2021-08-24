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Общество24 августа 2021 9:45

Завершена прокурорская проверка по факту падения девочки в яму с водой в Тульской области

Инцидент случился 10 августа в Узловой
Игорь КОПЫТОВ
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Завершена прокурорская проверка по факту падения девочки в яму с водой в Тульской области

Завершена прокурорская проверка по факту падения девочки в яму с водой в Тульской области

Фото: Алексей ФОКИН

Узловская межрайонная прокуратура завершила проверку по факту падения пятилетней девочки в яму с водой рядом с колодцем в районе дома № 12 на улице Андреева.

По результатам проверки прокуратура внесла представления в отношении директора подрядной организации - ООО «Инженерные коммуникации» - не оградившей земляные работы на сетях водоснабжения.

Кроме того, протокол составили и на маму попавшей в яму 5-летней девочки.