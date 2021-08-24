Завершена прокурорская проверка по факту падения девочки в яму с водой в Тульской области
Фото: Алексей ФОКИН
Узловская межрайонная прокуратура завершила проверку по факту падения пятилетней девочки в яму с водой рядом с колодцем в районе дома № 12 на улице Андреева.
По результатам проверки прокуратура внесла представления в отношении директора подрядной организации - ООО «Инженерные коммуникации» - не оградившей земляные работы на сетях водоснабжения.
Кроме того, протокол составили и на маму попавшей в яму 5-летней девочки.