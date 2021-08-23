Где в Туле не будет света завтра, 24 августа: публикуем список адресов
Фото: Алексей ФОКИН
Ограничения в подаче электричества коснутся следующих адресов:
с 08:30 до 17:00 - ул. Марата, 26, 26-в; ул. Плеханова, 82-а;
с 09:00 до 16:00 - ул. Дм. Ульянова, 2 (блок 3-а, 3-б, 3-в, 3-г, 3-д); ул. Ф. Энгельса, 66;
с 09:00 до 17:00 - п. Хомяково: ул. Хомяковская, 4-35, 1-б, 12-а, 8-а, 8-б, 8-в, 8-г, 21-а; ул. Березовская, 6-15; д. Струково (2 дома); СНТ "Металлург-5"; д. Судаково (ВНС); п. Октябрьский: ул. Щедрина, 6-40 (четн.); ул. Чекалина, 4-18 (четн.), 89, 90, 91; 1-й пр-зд, 2, 3, 5, 6, 7; 2-й пр-зд, 3-11 (нечетн.), 4, 6, 30; 3-й пр-зд, 3, 5, 4-12 (четн.); п. Михалково: ул. Белоусова, 2-30 (четн.), 11-27 (нечётн.), 6-а, 4-а, 15-а; ул. Кольцевая, 1, 7, 7-а, 21, 9, 2, 6-а, 32-а, 17, 19, 14-56 (четн.), 46-а, 30-а; п. Горелки: ул. Фестивальная, 26-48 (четн.); ул. Фруктовая, 16-25.