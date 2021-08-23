В результате аварии мальчику оказали медицинскую помощь на месте происшествия Фото: материалы пресс-служб

В Донском 11-летний мальчик перебегал дорогу и попал под автомобиль. Это случилось днем в центре города.

По предварительной информации, в Донском на улице Октябрьской около 16:35 37-летний мужчина, будучи за рулем «ВАЗ 21124», сбил 11-летнего мальчика, который перебегал проезжую часть дороги не по пешеходному переходу, хотя находился вблизи от него.

В результате аварии мальчику оказали медицинскую помощь на месте происшествия.