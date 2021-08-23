После аварии водитель «Opel» скрылся с места происшествия Фото: материалы пресс-служб

Под Алексином пьяный водитель сбил 13-летнюю девочку. Двое велосипедистов ехали по дороге в темное время суток.

По предварительным данным, 21 августа около 21:00 37-летний мужчина, будучи за рулем «Opel Mokka», сбил велосипедистов - 13-летнюю девочку и 24-летнего юношу, которые ехали по краю проезжей части дороги в попутном направлении с транспортным потоком.

После аварии водитель «Opel» скрылся с места происшествия. Позже его нашли сотрудники ГИБДД, он был пьян. В результате аварии велосипедистов доставили в больницу. Они ехали без защитной экипировки, хотя у девочки были на одежде светоотражатели.