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Происшествия23 августа 2021 16:20

В Веневском районе «Toyota» насмерть сбила пешеход

Трагедия произошла поздно вечером в минувшую пятницу
Елена Иргиз
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От полученных травм мужчина скончался на месте аварии.

От полученных травм мужчина скончался на месте аварии.

Фото: материалы пресс-служб

В Веневском районе «Toyota» насмерть сбила пешехода. Трагедия произошла поздно вечером в минувшую пятницу.

По предварительным данным, 20 августа около 20:45 на 52 километре трассы «Новоклейменово – Ясногорск – Мордвес», 25-летний юноша, будучи за рулем «Toyota Mark 2», сбил пешехода. 52-летний мужчина шепл по краю проезжей части в темное время суток без светоотражателей.

От полученных травм мужчина скончался на месте аварии.