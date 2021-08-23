В Веневском районе «Toyota» насмерть сбила пешеход

От полученных травм мужчина скончался на месте аварии. Фото: материалы пресс-служб

В Веневском районе «Toyota» насмерть сбила пешехода. Трагедия произошла поздно вечером в минувшую пятницу.

По предварительным данным, 20 августа около 20:45 на 52 километре трассы «Новоклейменово – Ясногорск – Мордвес», 25-летний юноша, будучи за рулем «Toyota Mark 2», сбил пешехода. 52-летний мужчина шепл по краю проезжей части в темное время суток без светоотражателей.

От полученных травм мужчина скончался на месте аварии.