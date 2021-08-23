В результате ДТП пострадали дети Фото: материалы пресс-служб

В Воловском районе мужчина устроил ДТП и попытался сбежать. Авария случилась днем 20 августа.

По предварительной информации, на 21 километре трассы «Дон-Волово-Теплое» около 12:05 35-летний мужчина, будучи за рулем «ВАЗ 21150», выезжал на дорогу с правой обочины и не пропустил едущий по шоссе «Kia Rio», за рулем которого была 26-летняя девушка.

После столкновения виновник аварии выбрался из автомобиля и покинул место происшествия. Однако его все же разыскала региональная Госавтоинспекция.

В результате ДТП пострадали пассажиры «Kia»: 8-летняя девочка и 7-летний мальчик, им оказали медицинскую помощь.