В результате ДТП пострадали дети
Фото: материалы пресс-служб
В Воловском районе мужчина устроил ДТП и попытался сбежать. Авария случилась днем 20 августа.
По предварительной информации, на 21 километре трассы «Дон-Волово-Теплое» около 12:05 35-летний мужчина, будучи за рулем «ВАЗ 21150», выезжал на дорогу с правой обочины и не пропустил едущий по шоссе «Kia Rio», за рулем которого была 26-летняя девушка.
После столкновения виновник аварии выбрался из автомобиля и покинул место происшествия. Однако его все же разыскала региональная Госавтоинспекция.
В результате ДТП пострадали пассажиры «Kia»: 8-летняя девочка и 7-летний мальчик, им оказали медицинскую помощь.