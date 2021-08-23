В Туле дорожники заасфальтировали вход частного дома на улице Буденного Фото: соцсети

Информация о случившемся появилась в соцсетях. Во время работ по реконструкции дорожного полотна на ул. Буденного рабочие заасфальтировали входную дверь частного дома.

Теперь дверь попросту невозможно открыть.

При этом, как отмечает хозяйка дома в своем посте, исправить ошибку рабочие сначала предложили ей самостоятельно. А потом, согласившись сделать это сами, ничего не сделали — вход в дом так и остался закатанный асфальтом.