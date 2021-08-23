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Общество23 августа 2021 15:25

В Тульской области объявили карантин для растений

Мера принята в связи с выявлением в садовом питомнике зараженных саженцев
Игорь КОПЫТОВ
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В Тульской области объявили карантин для растений

В Тульской области объявили карантин для растений

Фото: Алексей ФОКИН

В Веневском районе по требованию Россельхознадзора с 23 августа объявлен карантин растений после того, как в садовом питомнике ООО «Садовый лабиринт» выявили зараженные саженцы - декоративные яблони сорта «Эверест» оказались поражены бактериальным ожогом плодовых культур, вызванным бактерией из рода Erwinia.

Болезнь эта поражает более 180 видов плодовых и кустарниковых растений из семейства розоцветных, развивается весной во время цветения. У растений выделяется бактериальный эксудат, растрескивается кора, верхушки побегов становятся коричневыми, затем чернеют и засыхают.

Все зараженные саженцы в питомнике были сожжены, а в районе установлена карантинная фитосанитарная зона.