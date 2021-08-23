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Спорт23 августа 2021 14:58

Три золота привезли тульские велогонщики с первенства Европы

На их счету еще одно серебро и четыре бронзы
Игорь КОПЫТОВ
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Три золота привезли тульские велогонщики с первенства Европы

Три золота привезли тульские велогонщики с первенства Европы

На первенстве Европы по велосипедному спорту на треке в Нидерландах Тульскую область представляли гонщики из спортивной школы «Велосипедный спорт».

Золотую медаль в командном спринте среди юниорок завоевала Елизавета Кречкина. Среди андеров золото в командном спринте и кейрине, а также серебро в спринте взяла Ксения Андреева.

Золотую медаль в командном спринте также завоевала Серафима Гришина, бронзовые – Дмитрий Нестеров, Даниил Комков и Павел Ростов. На счету Марии Ростовцевой бронзовая медаль в мэдисоне.