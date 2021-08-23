Школы будут работать в очном формате с соблюдением тех же санитарных норм, что и в прошлом году Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области с 1 сентября школы будут работать в очном режиме, однако, при соблюдении всех санитарных требований.

Так, линейки пройдут по классам (по параллелям) на открытом воздухе. Родители и учителя должны быть в масках при строгом соблюдении социальной дистанции.

Также отмечается, что школы будут работать в очном формате с соблюдением тех же санитарных норм, что и в прошлом году: с измерением температуры на входе, усиленной дезинфекцией помещений, каждый класс будет находиться в своем отдельном кабинете, а в столовую ходить по определенному графику.

Всего в 2021-2022 учебном году в первый класс пойдут 15 900 детей, а за парты сядут около 220 000 школьников.