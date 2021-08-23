Студентов и школьников приглашают к участию во Всероссийском конкурсе творческих работ по популяризации научного знания «Just science!»
Принять участие сможет любой гражданин РФ в возрасте от 14 до 26 лет.
Цель конкурса – раскрытие творческого потенциала молодежи и ее вовлечение в инновационную, познавательную, исследовательскую, деятельность.
Победители и лауреаты будут определены в трех номинациях:
• «Лучшая статья»
• «Лучший видеоролик»
• «Лучший подкаст»
Для того чтобы принять участие в конкурсе, автору или коллективу авторов необходимо в научно-популярном стиле раскрыть любую выбранную тему из области науки и образования.
Лучшие работы выберут члены экспертного жюри. Победителям в каждой из номинаций будут вручены ценные призы:
• За первое место в номинации «Лучшая статья» – умная колонка Яндекс.Станция Мини;
• За первое место в номинации «Лучший видеоролик» – трёхосевой видео-стабилизатор Raygood;
• За первое место в номинации «Лучший подкаст» – профессиональный студийный микрофон HyperX.
Призерам, взявшим серебро или бронзу в своей номинации, достанутся фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 6 и беспроводные наушники JBL соответственно.
Заявки на участие принимаются до 20 сентября 2021 года.
Генеральный партнер проекта – АО «Газпромбанк».
Подробности проведения конкурса, технические требования к работам и заявочные формы размещены на официальной странице проекта – https://just-science.ru.
Контактный телефон: 89156928275.