Студентов и школьников приглашают к участию во Всероссийском конкурсе творческих работ по популяризации научного знания «Just science!»

Принять участие сможет любой гражданин РФ в возрасте от 14 до 26 лет.

Цель конкурса – раскрытие творческого потенциала молодежи и ее вовлечение в инновационную, познавательную, исследовательскую, деятельность.

Победители и лауреаты будут определены в трех номинациях:

• «Лучшая статья»

• «Лучший видеоролик»

• «Лучший подкаст»

Для того чтобы принять участие в конкурсе, автору или коллективу авторов необходимо в научно-популярном стиле раскрыть любую выбранную тему из области науки и образования.

Лучшие работы выберут члены экспертного жюри. Победителям в каждой из номинаций будут вручены ценные призы:

• За первое место в номинации «Лучшая статья» – умная колонка Яндекс.Станция Мини;

• За первое место в номинации «Лучший видеоролик» – трёхосевой видео-стабилизатор Raygood;

• За первое место в номинации «Лучший подкаст» – профессиональный студийный микрофон HyperX.

Призерам, взявшим серебро или бронзу в своей номинации, достанутся фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 6 и беспроводные наушники JBL соответственно.

Заявки на участие принимаются до 20 сентября 2021 года.

Генеральный партнер проекта – АО «Газпромбанк».

Подробности проведения конкурса, технические требования к работам и заявочные формы размещены на официальной странице проекта – https://just-science.ru.

Контактный телефон: 89156928275.