В Тульской области воришка похитил кошелек из легковушки Фото: Алексей ФОКИН

25-летний неработающий ранее судимый мужчина приметил, что неподалеку от его деревенского дома припаркован ВАЗ-2110, владелец которого оставил в салоне кошелек, при этом машину не закрыв. Воришка проник внутрь салона и «увел» кошелек с банковскими картами, которыми потом оплатил покупки в магазине на 7 тысяч рублей.

Законный владелец карт получил уведомления о списании денежных средств и сообразил, что стал жертвой кражи. Полицейские быстро вычислили похитителя, задержанный признался в содеянном. Теперь в его отношении возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ.