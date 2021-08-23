По квартирам ходят неизвестные лица, представляясь сотрудниками «газовой службы» Фото: Алексей ФОКИН

В Туле появились лжегазовики. Многие жители многоквартирных домов заметили странные объявления об услугах технического обслуживания внутридомового (внутриквартирного) газового оборудования фирмой «ЛЗМ».

Сообщается, что по квартирам ходят неизвестные лица, представляясь сотрудниками «газовой службы». На них спецодежда с надписью «Горгаз». Они предлагают поставить газовые счетчики и выполнить проверку оборудования, при этом оставляют бумаги от имени ООО «Ленинградский Завод Металлоконструкций», расположенного в Санкт-Петербурге, и ИП Дегтярева А.Е., зарегистрированного в Архангельске. При этом никакой лицензии и права на такую деятельность у указанных организаций нет, а а выполненные ими работы, не могут отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Данная информация направлена в полицию и надзорные органы. Туляков просят быть бдительными: некачественное выполнение газоопасных работ по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования, а также по установке приборов учета газа неквалифицированными лицами может привести к утечке газа, взрыву, пожару.