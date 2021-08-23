За неделю в Тульской области остановили 63 пьяных водителя

Также 4 709 административных протоколов составлено за другие нарушения Правил дорожного движения Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области за минувшую неделю с 16 по 22 августа 2021 года сотрудники региональной Госавтоинспекции в ходе усиленного несения службы пресекли 117 514 нарушения Правил дорожного движения. В том числе:

- 112 544 водителей задержаны за превышение скорости и выезд на полосу встречного движения;

- 89 человек нарушили требования перевозки детей;

- 23 водителя не пропустили пешеходов или других участников дорожного движения;

- 81 пешеход нарушил ПДД;

- 12 водителей управляли автомобилем будучи лишены водительских прав.

Также 4 709 административных протоколов составлено за другие нарушения Правил дорожного движения, 191 автомобиль отправился на штрафстоянку.

Кроме этого, были задержаны 63 пьяных водителя. 32 из них привлечены к административной ответственности, а 21 от освидетельствования отказался.

Напоминаем, что за вождение в состоянии алкогольного опьянения предписан штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением прав на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное правонарушение водителю грозит уже уголовное наказание со штрафом от 200 до 300, лишением свободы до двух лет или назначением исправительных работ до 480 часов. Водительские права забираются всегда, вне зависимости от назначенного наказания.