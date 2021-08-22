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Происшествия22 августа 2021 16:41

Пропавшего 14-летнего подростка в Туле нашли живым

Полиция искала мальчика до глубокой ночи
Елена Иргиз
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Ребенок ушел из дома 21 августа и перестал выходить на связь

Ребенок ушел из дома 21 августа и перестал выходить на связь

Фото: Алексей ФОКИН

Пропавшего 14-летнего подростка в Туле нашли живым. Об этом сообщает отряд «ЛизаАлерт».

Ребенок ушел из дома 21 августа и пропал, перестал выходить на связь. Полиция искала мальчика до глубокой ночи, проверяя торговые центры, скверы, подъезды, чердаки и подвалы. Юношу нашли в сквере в Пролетарском районе.

Как сообщает региональное УМВД, никаких противоправных действий в отношении него не совершалось, угроз жизни и здоровью нет. Подробности случившегося выясняются.