Ребенок ушел из дома 21 августа и перестал выходить на связь Фото: Алексей ФОКИН

Пропавшего 14-летнего подростка в Туле нашли живым. Об этом сообщает отряд «ЛизаАлерт».

Ребенок ушел из дома 21 августа и пропал, перестал выходить на связь. Полиция искала мальчика до глубокой ночи, проверяя торговые центры, скверы, подъезды, чердаки и подвалы. Юношу нашли в сквере в Пролетарском районе.

Как сообщает региональное УМВД, никаких противоправных действий в отношении него не совершалось, угроз жизни и здоровью нет. Подробности случившегося выясняются.