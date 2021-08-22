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Общество22 августа 2021 11:24

Тулячка угостила Леонида Якубовича собственным пряником

Девушка также спела о нем песню
Елена Иргиз
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Девушка не только преподнесла ведущему тульский пряник, который сделала сама, но и спела о нем песню

Девушка не только преподнесла ведущему тульский пряник, который сделала сама, но и спела о нем песню

Фото: Алексей ФОКИН

Тулячка угостила Леонида Якубовича собственным пряником. Сандра Бекетова участвовала в передаче «Поле Чудес», вышедшей в прошлую пятницу, 20 августа. Девушка не только преподнесла ведущему тульский пряник, который сделала сама, но и спела о нем песню.

Сандра окончила музыкальную школу, после чего выучилась на повара. Сейчас она работает в музее кондитерского и пряничного дела на фабрике «Ясная Поляна» в Туле. Также девушка увлекается краеведением.