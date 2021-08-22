Девушка не только преподнесла ведущему тульский пряник, который сделала сама, но и спела о нем песню Фото: Алексей ФОКИН

Тулячка угостила Леонида Якубовича собственным пряником. Сандра Бекетова участвовала в передаче «Поле Чудес», вышедшей в прошлую пятницу, 20 августа. Девушка не только преподнесла ведущему тульский пряник, который сделала сама, но и спела о нем песню.

Сандра окончила музыкальную школу, после чего выучилась на повара. Сейчас она работает в музее кондитерского и пряничного дела на фабрике «Ясная Поляна» в Туле. Также девушка увлекается краеведением.