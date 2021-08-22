В Чернском районе по трассе М-2 разгуливал пьяный водитель грузовика

На мужчину составили административный протокол Фото: Алексей ФОКИН

В Чернском районе на трассе М-2 сотрудники ГИБДД выявили пьяного водителя грузовика. Как сообщает региональная полиция, мужчина оставил машину на обочине и ходил по проезжей части. Его нетвердая походка и прогулка по трассе создавали опасность как для него самого, так и для других участников дорожного движения.

Полицейские задержали мужчину. Тест на алкоголь показал, что мужчина был пьян. Он отказывался уйти с проезжей части и продолжал по ней ходить, создавая аварийную ситуацию, заявляя при этом, что собирается и дальше ехать на своем грузовике.

В конце концов полицейские арестовали мужчину и доставили в отделение, где выяснилось, что у 41-летнего жителя Белгородской области алкогольное опьянение 1,7 мг/л. На него составили административный протокол.