Дежурный 22 августа: куда обращаться тулякам в случае ЧС

По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу Фото: Алексей ФОКИН

Каждые выходные в Туле дежурят представители городской администрации.

Сегодня, 22 августа, за порядком в городе следит заместитель начальника главного управления по благоустройству – начальник отдела по благоустройству главного управления по Советскому территориальному округу Комаров Николай Александрович.

По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам: (4872) 47-20-34; (4872) 47-20-37, 1391 – (короткий номер доступен только с городского телефона).