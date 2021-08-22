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Общество22 августа 2021 9:28

Дежурный 22 августа: куда обращаться тулякам в случае ЧС

В городе круглосуточно за порядком следят представители администрации
Елена Иргиз
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По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу

По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу

Фото: Алексей ФОКИН

Каждые выходные в Туле дежурят представители городской администрации.

Сегодня, 22 августа, за порядком в городе следит заместитель начальника главного управления по благоустройству – начальник отдела по благоустройству главного управления по Советскому территориальному округу Комаров Николай Александрович.

По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам: (4872) 47-20-34; (4872) 47-20-37, 1391 – (короткий номер доступен только с городского телефона).