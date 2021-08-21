В Туле матч «Арсенал» - «Спартак» завершился результативной ничьей 1:1

фото: ПФК "Арсенал-Тула"

В начале второго тайма у оружейников произошла замена - вместо Маркова на поле вышел Александру Тудорие. Игра началась с грубых фолов гостей, как в центре поля, так и в штрафной: несколько раз судьям пришлось обращаться за справкой к системе VAR.

К середине тайма гости перешли на игру в три нападающих, пытаясь вырвать победу. Однако «Арсенал» играл без серьезных ошибок у своих ворот.

Наконец на 76 минуте «Спартаку» удалось реализовать атаку: с навеса Бакаева Понсе головой с шести метров пробил в сетку. Хозяева ответили почти сразу же - на 83 минуте Хлусевич, приняв мяч от углового, пробил в ближний угол. В дальнейшем до конца игры гости еще три раза получали предупреждения, Ткачев два раза выходил в атаке к воротам, но оба раза мимо - в штангу и выше.

После 7 минут дополнительного времени игра закончилась со счетом 1:1. Это первая ничья в истории встреч «Арсенала» со «Спартаком».

Следующая игра оружейников пройдет 26 августа в Грозном: на своем поле их примет «Ахмат». Игра начнется в 20:30.