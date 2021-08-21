Первый тайм в матче «Арсенал»-«Спартак» не принес результата

Фото: ПФК "Арсенал Тула"

Только что завершился первый тайм матча «Арсенал»-«Спартак», который проходит сегодня, 21 августа в Туле. Игру посетил губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

С самого старта гости пошли вперед в атаку, вплоть до нарушений, но защита и вратарь хозяев были на месте. Жесткая борьба к первой трети первого тайма принесла желтую карточку Смольникову - он сошелся с Айртоном на бровке поля. Обе команды попеременно владели мячом и играли активно. К 35 минуте «Арсенал» едва не совершил взятие ворот - Ткачев, получив пас от Хлусевича, пробил головой, но силы не хватило. Добить мяч не получилось - вратать москвичей оказался на месте.

В целом первый тайм закончился атаками туляков, и принес три желтые карточки и много стычек. Команды ушли на перерыв со счетом 0:0.