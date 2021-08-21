В Туле начинается матч «Арсенал» - «Спартак»: стартовый состав

Ожидается сильная борьба соперников Фото: Алексей ФОКИН

Уже через несколько минут в Туле на стадионе «Арсенал» стартует матч «Арсенал» - «Спартак».

Тульская команда начала сезон не очень удачно - пока на счету оружейников только одна победа в четырех прошедших матчах: «Арсеналу» удалось победить «Крылья Советов». Тем не менее, в матче с «Краснодаром» туляки вели себя довольно боевито, так что столичным гостям сегодня на поле будет нелегко, несмотря на то, что по мнению букмекеров они являются фаворитами.

У «Арсенала» в стартовом составе на поле выйдут: Антон Коченков, Урош Радакович, Игорь Смольников, Евгений Марков, Аяз Гулиев, Сергей Ткачев, Горан Чаушич, Данил Степанов, К. Костадинов, Даниил Хлусевич, Иван Новосельцев.

На скамейке запасных - Егор Шамов, Артем Сокол, Кирилл Панченко, Аксель Бьенстрем, Гурам Аджоев, Владислав Пантелеев, Александру Тудорие, Кангва Кингс, Артем Суханов, Александр Довбня.