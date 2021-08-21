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Происшествия21 августа 2021 12:37

В Туле поймали водителя, мешавшего проехать скорой

Вдобавок мужчина ездил на машине без страховки
Елена Иргиз
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На водителя иномарки составили два административных протокола

На водителя иномарки составили два административных протокола

Фото: Алексей ФОКИН

В Туле сотрудники Госавтоинспеции вычислили водителя, который мешал проехать автомобилю скорой помощи. Напомним, инцидент случился в микрорайоне Левобережный. Видео, зафиксировавшее этот эпизод, появилось в социальных сетях.

Выяснилось, что за рулем «Хонды», не обращавшей внимание на машину с сиреной, был 45-летний местный житель. Несмотря на спецсигналы и требования, он не уступил дорогу. Проверка документов на легковой автомобиль также показала, что мужчина ездил на «Хонде» без полиса обязательного страхования.

В результате за это на водителя иномарки составили два административных протокола.