В ходе совещания были предложены варианты высадки новых деревьев в городе Фото: Алексей ФОКИН

В Туле на проспекте Ленина снова высадят деревья. Это стало известно вчера, 20 августа, на совещании в городской администрации с приглашенными экспертами и экологами.

Напомним, что в центре Тулы на участке от улицы Советской до улицы Каминского деревья убрали полностью, заменив их на вазоны с цветами. По словам главы администрации города, деревья уже практически погибли: молодые саженцы не перенесли реагентов и большой загазованности.

В ходе совещания были предложены варианты высадки новых деревьев в городе. В частности, рассматривалось использование специальных влагоудерживающих препаратов, поднятие растений выше уровня тротуара или же отделение их специальными ограждениями.

Разработкой озеленения города займется отдельная группа. Участвовавшие в совещании московские эксперты предложили и свои проекты для решения этой задачи.