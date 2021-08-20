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Здоровье20 августа 2021 17:34

Возможность вакцинации школьников от коронавируса не исключают в Минобразе Тульской области

Вопросы о вакцинации школьников прозвучали на прямой линии с главой ведомства
Игорь КОПЫТОВ
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Возможность вакцинации школьников от коронавируса не исключают в Минобразе Тульской области

Возможность вакцинации школьников от коронавируса не исключают в Минобразе Тульской области

Фото: Алексей ФОКИН

Так, отвечая на вопросы родителей о вакцинации их детей региональный министр ответила, что сейчас такого распоряжения нет, поэтому речь пока не идет об отстранении от учебы или изменении формы обучения для таких ребят.

Однако, если препарат для детей пройдет все испытания и будет одобрен Минздравом, войдет в календарь прививок, то вакцинация будет проходить на тех условиях, которые разработает Роспотребнадзор.